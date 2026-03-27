新盤一客三食！家庭客斥逾1.1億掃BLUE COAST 3伙四房　呎價見3萬

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST，於今日（27日）以招標形式售出3伙四房戶，錄得「一客三食」成交，單日套現逾1.1億元，創四房單位標售以來的最大額單一成交紀錄。發展商透露，部署加推單位並調整價格。



是次成交的三伙單位均位於BLUE COAST第1A座，分別為10樓、11樓及12樓A室，屬四房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積各1,263平方呎，成交金額由3,776.37萬至3,814.26萬元，呎價介乎29,900至30,200元。該批單位涉資逾1.1億元。

家庭客「一客三食」 設資逾1.1億

據悉，買家為一組家庭客，鍾情單位開則佈局，以及外望深灣遊艇會及香港仔海灣雙重海景，遂決定大手購入三伙位於1A座的A單位，與家人同住，方便照應。

黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST。（資料圖片）

BLUE COAST本月累售44伙 套現逾12.4億

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，BLUE COAST全系列於本月一共售出44伙，總套現金額逾12.4億元，當中包括19伙四房單位。她指出，隨着銷情持續升溫，集團將按計劃部署加推單位並調整價格，以回應市場的熱烈需求。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲。（右）

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