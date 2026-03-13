黃竹坑BLUE COAST首宗租務 收樓半日、內地客3.2萬「閃電」承租
撰文：黃祐樺
出版：更新：
長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST，最新錄得首宗租賃成交個案，該屋苑一伙兩房戶收樓半日，即獲內地客以每月約3.2萬元承租，呎租約近60元，以是次租務計料有3.3厘回報。
收樓半日隨即3.2萬租出
美聯物業分行助理區域經理楊家俊表示，是次租賃成交為Blue Coast 2B座中層B室，實用面積約538平方呎，屬兩房間隔，收樓僅半日後即以3.2萬元租出，呎租為59.5元。至於，新租客為內地客，因鍾情屋苑入伙新簇且配套完善，加上交通便利及近大型商場，決定承租。
2024買入價1176萬
至於，業主在2024年以約1,176萬元購入物業，若以目前租金計算，租金回報約3.3厘水平。楊家俊表示，項目目前有約60個放租盤，入場租金約2.7萬元。
