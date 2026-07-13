西貢傲瀧又輸錢！三房連主人套房1760萬沽　上手8年帳蝕近五球

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧再錄蝕讓，屋苑一伙三房連主人套房及工人房間隔單位，新近以1,760萬元沽出，呎價15,017元。原業主持貨約8年，帳面勁蝕近五球或約22%。



世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢傲瀧8座低層D單位，實用面積1,172平方呎，屬三房連主人套房及工人房間隔，單位望內園景，新近連車位以1,760萬元沽出，呎價15,017元，屬市價成交。

據知，原業主原於2018年5月以2,049萬元一手購入，及後再以200萬元買入車位，持貨至今8年，如連同車位計帳面蝕讓489萬元，單位期內貶值22%。

傲瀧今年暫錄11宗蝕讓 最勁輸29%

翻查資料，如連同是次成交，傲瀧由今年初至今最少錄11宗蝕讓個案，蝕幅由17%至29%不等。最勁一宗為第15座低層A室，屬四房戶，實用面積1836平方呎，於今年6月以2,270萬元沽出，原業主持貨8年帳蝕29%。

西貢傲瀧。

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