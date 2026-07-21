護士1.35萬租屯門時代廣場一房、呎租41.5元　較兩年前同類升15%

住宅租務市場暢旺，屯門時代廣場一伙大一房單位新近獲一名護士以每月1.35萬元承租，呎租41.5元，是次新租金較兩年前同類單位上升15%，業主料收4厘租金回報。



中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，是次租賃成交為屯門時代廣場E座中層2室，實用面積325平方呎，屬大一房間隔，業主早前以1.4萬元叫價放租，經議價後輕微減價500元至1.35萬元租出，呎租41.5元。

新租客為護士 新租金較兩年前升15%

至於，新租客為一名護士，因鍾情屋苑位置交通方便及上址租金合理，故迅速租入。參考同類租賃成交單位屬座中層2室，實用面積相同，在2024年9月初以1.18萬元租出，呎租36元，反映單位事隔近兩年，租金上升15.5%。

業主料收4厘租金回報

據知，業主於2023年以405萬元買入單位，持貨至今約三年，以是次租金計，料收4厘租金回報。

屯門時代廣場。

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