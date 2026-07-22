屯門御海灣兩房全海景戶　獲本地機師1.7萬承租　回報2.3厘

屯門御海灣一個高層全海景兩房單位，新近獲本地機師以每月1.7萬元承租，實用呎租約38.9元。原業主於2022年購入，租金回報約2.3厘。



祥益地產區域董事黃慶德表示，成交單位為屯門御海灣1座高層G室，實用面積437平方呎，屬兩房一廳間隔，以月租1.7萬元租出，實用呎租約38.9元。該單位客廳及房間均享全海景觀。

屯門御海灣。

本地機師即睇即租 鍾情巴士直達機場

新租客為本地機師，屬區外客，因工作需要對交通便利性有一定要求。屋苑有巴士直達機場，車程約十餘分鐘，加上單位附設企理裝修連傢具，可即租即住，故決定「即睇即租」。

原業主2022年905萬買入 回報2.3厘

原業主於2022年以約905萬元購入單位，以現時月租1.7萬元計算，租金回報約2.3厘。

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