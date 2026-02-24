三個原因吸引韓籍空姐租樓　御海灣一房半月租1.35萬、回報2.3厘

住宅租務市場暢旺，有兩名韓籍空姐因睇中單位有雅裝連傢電、有巴士直達機場，以及可以一人一間房，決定以月租1.35萬元合租屯門御海灣一房連士多房間隔單位，呎租近40元。業主2021年買入單位，今享租金回報2.3厘。



祥益地產區域董事黃慶德表示，是次租賃成交為屯門御海灣1座中層R室，實用面積343平方呎，屬一房連士多房間隔，新近以月租1.35萬元租出，呎租為39.4元。

兩名韓籍空姐承租 租金回報2.3厘

至於新租客屬兩名韓籍空姐，見單位屬一房半，可以一人一間房間。加上單位設雅裝連傢電，可即租即住。同時，亦有感屯赤隧道開通後，縮短由屯門前往機場的車程，屋苑並設有巴士直達機場，往來十分便利，故以合租形式承租上址。

據知，業主於2021年以約696萬元的購入，以是次租金計，料回報率為2.3厘。