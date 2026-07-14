英皇全數甩手灣仔筆克大廈三層　揸十年帳蝕3342萬　單層重傷37%

英皇集團繼早前沽出灣仔筆克大廈兩層全層物業後，新近再以2,350萬元售出名下該廈最後一層物業，即7樓。集團持貨約十年，單計此層帳面已蝕讓約1,409.5萬元，物業貶值約37%。若計及過往三次沽貨，集團已全數沽清該廈名下物業，累計帳蝕共約3,342.5萬元離場。



上述最新成交的物業為灣仔告士打道筆克大廈7樓全層，建築面積約2,575平方呎，於上月以2,350萬元沽出，呎價約9,126元。

資料顯示，原業主以「VIEW CENTER LIMITED」名義作登記，其股東為英皇物業投資有限公司，董事為蔡宏基、何樂超及龔炳祥，均為英皇集團相關人士。據悉，英皇集團早於2016年底以3,759.5萬元購入該層，持貨至今帳面虧損約1,409.5萬元。

涉及物業為灣仔告士打道筆克大廈7樓全層，建築面積約2,575平方呎。（資料圖片）

曾帳蝕沽出同廈另外兩層

翻查資料，英皇集團原持有該廈合共三層樓面，包括5樓、7樓及8樓。除了是次沽出的7樓外，集團曾於去年初以2,628萬元沽出5樓全層，呎價約10,206元，帳面蝕讓560萬元或約17.6%。至上月再以2,386萬元沽出8樓全層，帳蝕1,373萬元或約37%。

英皇甩手該廈三層樓面 累蝕逾三千萬

隨著最後一層物業成功易手，英皇正式全數撤出該廈，合共帳蝕共約3,342.5萬元。

英皇集團曾持有該廈合共三層樓面，包括5、7及8樓。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。