英皇又斬纜商廈　灣仔筆克大廈全層2386萬沽　10年貨輸近四成！

近年積極出售非核心物業的英皇集團，再沽出商廈物業。涉及名下灣仔筆克大廈全層，最新以2,386萬元成交，呎價約9,266元。英皇集團持貨十年蝕約1,373萬元，物業價貶約37%。



資料顯示，涉及物業為灣仔告士打道筆克大廈8樓全層，建築面積約2,575平方呎，成交價為2,386萬元，呎價約9,266元。原業主以「VIEW CENTER LIMITED」名義作登記，其股東為英皇物業投資有限公司，董事為蔡宏基、何樂超及龔炳祥，均為英皇集團相關人士。

英皇持貨十年 物業價貶約37%

據悉，英皇集團早於2016年底以3,759.5萬元購入上述物業，持貨十年至今沽出，帳蝕約1,373萬元，物業期間貶值約37%。

涉及物業為灣仔告士打道筆克大廈8樓全層，建築面積約2,575平方呎。（資料圖片）

曾帳蝕近18%沽同廈另層樓面

另外，英皇集團曾持有該廈合共三層樓面，包括5、7及是次沽售的8樓。集團於去年初以2,628萬元，沽出5樓全層，面積約2,575平方呎，連一個約600平方呎的平台，呎價約10,206元，持貨11年帳蝕560萬元或約17.6%離場。

英皇集團曾持有該廈合共三層樓面，包括5、7及是次沽售的8樓。（資料圖片）

去年11.6億沽灣仔商廈 較12年前急挫27%

除此之外，英皇集團於去年底亦再減持商廈，以11.6億元向華僑銀行(香港)出售灣仔中國華融大廈，總建築面積約9.55萬平方呎，呎價約12,144元。該成交價較英皇12年前購入價15.88億元低約4.28億元，跌幅約27%。

英皇去年底蝕約27%沽出灣仔中華金融大廈。（資料圖片）

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