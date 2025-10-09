幫襯自己人　英皇酒店前CEO斥4927.4萬購the MVP四房　呎價3.35萬

近期樓市回暖，有名人趁機增持物業。英皇娛樂酒店前行政總裁余永焯，上月以約4,927.4萬元招標購入英皇西半山the MVP一伙四房單位連車位，呎價約33,542元。



資料顯示，上述成交為西半山the MVP 高層A室，實用面積1,469平方呎，屬四房雙套連儲物房設計，單位上月約4,927.4萬元連車位以招標沽出，呎價約33,542元。

至於，登記買家以「毅寶有限公司」名義入市，其公司股東及董事均為余永焯（Yu Wing Cheuk Winchel），與英皇娛樂酒店前行政總裁余永焯同名，料為同一人，亦是本地女藝人黃卓玲丈夫。

英皇娛樂酒店行政總裁余永焯。（英皇集團網頁圖片）

西半山the MVP

↓↓the MVP面積相同、28樓A室示範單位↓↓

早年活躍於物業市場

值得留意，余永焯早年活躍於物業市場，曾於2021年斥7,300萬元購入大潭紅山半島一幢四房雙套洋房。及於2020年中以約4,300萬元沽出紅山半島1座中層B室，同月又以4,280萬元沽出同座同層A室。兩伙套現共約8,580萬元。