利嘉閣料下半年工商舖穩中向好　成交金額升一成至320億

2026年上半年工商舖市場呈現「量升值跌」。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指出，市場買賣登記量顯著上升近一成半，主因是物業價格經歷深度調整，重回具吸引力的水平，引發不少本地實力買家及長線投資者趁低吸納，帶動中細價物業交投活躍。然而，由於缺乏大額指標性工商舖成交撐市，加上發展商貼市價去貨，導致整體物業成交總值背馳下跌逾7%。



據該行資料，截至6月30日為止的2026年上半年，全港共錄得2,562宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達287.67億元，較去年下半年的2,230宗及310.13億元分別上升15%及微跌7%；整體買賣登記量持續上升，主因是本地經濟繼續改善、旅客人數增加及年初股市暢旺帶動的財富效應；至於涉及登記總值回軟，則因上半年集中細價物業交投為主。

黃氏預期，踏入下半年整體工商舖市道可望穩中向好，整體買賣登記量按半年料續微升3.8%，料達2,660宗；至於涉及成交金額方面，預期商廈及店舖將有較多大額登記帶動，可刺激金額升幅跑贏登記量升幅，故料下半年金額可升逾一成(11.2%)，上試320億元水平。

商廈市場有望追落後

按工、商、舖三大範疇細分，預期商廈在低基數下可追落後錄較大升幅，下半年買賣登記量看升逾11%，冀達600宗水平；工廈物業表現料維持平穩，買賣登記料微升1.1%，至1,400宗；至於店舖下半年走勢亦可再升，在歐洲球會訪港及旅客數字回升下，料下半年店舖買賣登記量可上試660宗，按半年漲3.4%。

利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，今年上半年店舖市道受惠於旅客人數持續上升及內地品牌進駐，核心區街舖空置率進一步改善，交投及租賃氣氛逐步回暖。

2026年截至6月30日止的上半年，店舖物業買賣合共錄得638宗，較去年下半年的605宗上升5%，連升4個「半年度」並創近4年同期高位，至於較去年同期的508宗更大升25.6%；成交金額方面，今年上半年店舖登記金額達86.04億元，較去年下半年的109.30億元跌21%，主因期內高價成交較少之故。

「盛事經濟」吸引高消費訪港旅客

展望下半年，鄭得明指出，店舖市場預料將穩步向好，市況呈現正面且微升的走勢。隨着經濟進一步改善，本地消費氣氛升溫，加上特區政府積極推動「盛事經濟」吸引高消費訪港旅客，核心零售區的街舖需求將持續釋放。在內地知名品牌與體驗式消費商戶的積極擴充帶動下，預期核心區舖位空置率將穩步下降，整體舖租及售價有望於下半年錄得溫和升幅，展現觸底反彈的韌性。

左起 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒、利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年、利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明。

工商市場方面，利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈經歷2025年下半年小休後，今年初隨整體樓市及經濟回暖，一舉創下近4年來的上半年度新高。總結2026年上半年，截至6月30日為止，全港共錄得1,385宗工廈買賣登記，涉及金額約70.52億元，較去年下半年的1,049宗及72.48億元分別大漲32%及微跌3%，反映工廈買賣登記量反覆向好，漸試近年高位；不過，因上半年缺乏大額工廈登記，故涉及整體金額為近6年同期新低。

展望下半年，朱亮恒指出，工廈市場預計將延續「以價換量」的穩健走勢。隨著息率走向尚算平穩，加上現代物流、數據中心及凍倉等新興產業對高規格工廈需求依然殷切，將繼續吸引本地用家及長線資金低吸，預期下半年整體成交量可望溫和增長。然而，由於市場仍有一定新供應落成，加上整體經濟全面復甦需時，業主在議價上普遍採取務實態度，預料短期內工廈租金及售價將維持窄幅震盪，整體呈現「量穩價平」的整固格局。據此，朱氏預計下半年工廈物業買賣登記量可保持平穩微升，料達1,400宗，按半年微升1.1%；而成交金額亦相應看漲約6.3%，冀達75億元水平。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。