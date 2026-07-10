賣包不如沽舖？麥當勞9300萬沽深水埗舖　累賺385萬個McGriddles

麥當勞集團持續拋售商舖物業，新近再甩手自用舖位！麥當勞集團最新以9,300萬元沽出自用多年、位於深水埗欽州街78至86號的約6,500呎巨舖，成交呎價逾1.4萬元。而新買家為有「董事王」 之稱的葉家潤，料其夥內地客購入投資。



計及麥當勞早年沽出的鄰舖，該一籃子物業較38年前之購入價，帳面勁賺1.02億元或逾七倍，相當於賣出約385萬個「朱古力McGriddles」。另外，綜合市場資訊，麥當勞至今最少沽出十個舖位，套現約8.8億元。



麥當勞自用多年 雙邊巨舖9300萬易手

上述成交舖位為深水埗欽州街78至86號永聯大廈地下及閣樓，總建築面積約6,500平方呎，地舖部分面積約3,000平方呎，閣樓面積約3,500平方呎。物業屬單邊舖位，由麥當勞自用多年。該舖於上月底以9,300萬元易手，呎價約14,308元。

上述成交舖位為深水埗欽州街78至86號永聯大廈地下及閣樓。（資料圖片）

「董事王」葉家潤出手 料夥內地客買舖投資

資料顯示，新買家以公司名義作登記，其股東之一為「NEWFORM LIMITED」，屬「董事王」 之稱葉家潤及其相關人士名下所有。另外，登記入市公司之相關董事，其姓名採普通話拼音，料具內地背景。換言之，是次不排除屬葉家潤夥內地客購入投資。

先沽細舖再賣巨舖 兩度沽貨帳賺1.02億

而原業主為「MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED」，即快餐龍頭企業麥當勞集團。麥當勞早於1988年合共斥資1,400萬元，購入上述舖位連同毗連的G號舖位。但於2021年，該集團將建築面積560平方呎的G號細舖位，以作價2,268.3萬元易手，當時呎價高達40,505元。

該集團於2021年將建築面積560平方呎的G號細舖位，以作價2268.3萬元易手，當時呎價高達40,505元。（資料圖片）

賺走385萬個朱古力McGriddles

如連同上述個案，麥當勞沽出該一籃子物業，合共套現約1.16億元。較38年前之購入價，帳面勁賺1.02億元或逾七倍。以麥當勞一個「朱古力McGriddles」售價26.5元計算，相當於售出約385萬個。

設超長租約直至2036年

此外，值得留意，麥當勞集團於2016年12月底就該舖簽下一份長達20年的超長租約，租約期由2016年12月至2036年12月。

累售最少十舖套現8.8億

回顧麥當勞近年之沽貨步伐，其於2025年7月份陸續售出旗下舖位資產。綜合市場資訊，麥當勞至今最少沽出十個舖位，套現約8.8億元。

麥當勞於2025年7月份陸續售出旗下舖位資產。（資料圖片）

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