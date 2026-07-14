麥當勞又賣舖！大埔昌運中心9千呎自用巨舖　作價1.26億升值5.5倍

麥當勞集團再度拋售商舖物業！麥當勞集團最新以1.26億元沽出自用多年的大埔昌運中心巨舖，長情持貨38年帳面升值5.5倍。



佔地9000呎 去年10月完成全面翻新

上述成交舖位為大埔安慈路4號昌運中心地下57至66室，連同兩個車位以1.26億元沽出。該舖位建築面積約9,000平方呎，成交呎價14,000元。據了解，該巨舖在2025年10月才完成全面翻新。

1988年買入價1929.3萬

資料顯示，麥當勞集團最早於1988年透過MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED買入舖位，當時作價1,929.3萬元。其後在2016年改由MCD REAL PROPERTIES LIMITED持有。以1988年買入價1,929.3萬元計算，舖位在過去38年帳面升值約1.067億元，升幅約5.5倍。

新買家為馬來西亞吉隆坡房地產開發商

至於舖位新買家為SKS TAIPO LIMITED，其公司董事包括SIM, CINDI及SIM, SIMON YOW YUNG。據了解，二人為馬來西亞吉隆坡房地產開發商金鳳集團（MBWorld Group Berhad）的相關人士。

值得留意，上述舖位在2016年12月簽下超長租約，租約期由2016年12月至2036年12月，為期長達20年。

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