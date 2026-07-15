屯門第16區2期巨無霸招標涉302萬呎　港鐵：曾發展規模更大的項目

周一截收28份意向書的港鐵公司（0066）屯門第16區站第二期物業發展項目，今日（15日）推出招標，項目將於2026年9月2日 (星期三) 下午2時正截標。



港鐵指，屯門第16區站第二期物業發展項目為一個綜合項目，將設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處，並無縫連接第16區站，日後居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫，提升與香港各區及跨境的連繫。

為確保項目的完整性，發展商將一併發展住宅 (總樓面面積上限約269萬平方呎) 及基座商場(總樓面面積上限約33萬平方呎)，以產生協同效應。整個項目總樓面面積合共約302萬平方呎。

昔日九龍站、香港站、東涌站項目規模更大

港鐵又表示，過往曾發展多個大型項目，當中亦有規模相若或更大的項目，例如九龍站第五至七期 (天璽、圓方、寫字樓及酒店)，涉約542萬平方呎；香港站 (國際金融中心一及二期、商場及酒店) ，涉約448萬平方呎；東涌站第三期 (映灣園) ，涉約440萬平方呎；大圍維修中心 (名城) ，涉約338萬平方呎；日出康城第二期 (領都、領峯、領凱)，涉約333萬平方呎；大圍站 (柏傲莊)，涉約270萬平方呎。

港鐵指，一直就這項目積極聽取業界意見，包括先後兩次徵詢地產建設商會意見，期望透過是次招標，吸引具實力的發展商參與，攜手建構更便利、更宜居的社區。

港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目，今日（15日）推出招標，項目將於9月2日 (星期三) 下午2時正截標。

目標2030年竣工

屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。

第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774平方呎，而商業總樓面面積上限則為334,760平方呎。

港鐵公司屯門第16區站第二期物業發展項目。

早前與地建會交流意見

港鐵早前為推進項目作準備，到訪香港地產建設商會（地建會），向超過30名地建會會員介紹這項目內容及商務安排，並就規劃方向及市場需求等交換意見。

當時港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝表示，港鐵一直與業界保持緊密聯繫，積極聆聽意見。香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅當時亦表示，屯門第16區站第二期物業發展項目位處成熟社區，交通及配套完善，具備良好發展潛力。商會期待這項目進行招標，並深信項目可為業界、屯門社區及香港整體發展帶來新的機遇。

左起為地產建設商會秘書長龍漢標、香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅、港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝、地產及建造界議員、恒基執董黃浩明。

保留項目完整性、傾向單一財團奪發展權

港鐵屯門第16區第2期項目為矚目大型項目，涉及多達5,510伙，以及設有數十萬呎商場樓面的大型基座商場。政府早前表示為保留項目的完整性，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

而較早前港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝亦透露，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指項目基座商場部份將提供「A、B餐」，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。

資料顯示，屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎，當中住宅樓面約269.1萬平方呎，涉及5,510伙，非住宅樓面約33.5萬平方呎，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。該項目將於2026年次季推出。

屯門第16區。

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