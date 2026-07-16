住宅租務極活躍！內地生為方便上學 預繳22.8萬租翰林峰開放式
撰文：黃祐樺
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暑假期間住宅租賃市場暢旺，學生租務極為活躍。有西半山代理指 ，踏入7月僅兩星期已錄逾150宗租賃成交，當中有內地生預繳年租約22.8萬元，承租西營盤翰林峰開放式，平均呎租逾97元，業主料收4.7厘回報。
西半山7月首兩周錄逾150宗租賃
中原地產副分區營業經理潘振邦表示，是次租賃成交為西營盤翰林峰3座低層C室，單位實用面積195平方呎，屬開放式間隔，向西南，外望池景，新近以1.9萬元租出，呎租97.4元。
同類單位租金一年升5.6%
參考去年同期的同類租賃成交單位，同屬3座低層C室，實用面積相同，在2025年8月初以1.8萬元沽出，事隔一年同類單位租金5.6%。 至於，新租客為內地生，為方便上學一直在區內物色租盤，見上述位置便利決定以先付一年租金約22.8萬元承租。
據知，業主於2017年以483萬元購入，持貨9年，以是次租金計，料租金回報為4.7厘。
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