放盤一周即租出！海茵莊園一房月租1.5萬　內地生一炮過預繳18萬

將軍澳海茵莊園一伙一房單位，放租僅約一周即獲內地生以每月1.5萬元「零議價」承租，並一次過預繳全年租金18萬元。業主於2024年購入，料租金回報約3.45厘。



美聯物業分行高級分區營業經理黃麗貞表示，成交單位為海茵莊園2座高層D2室，實用面積約281平方呎，屬一房間隔，座向東方，外望內園景，以月租約1.5萬元租出，呎租約53.4元。

內地生睇樓一次即承租 零議價兼預繳年租18萬

該單位以月租1.5萬元放盤約一周，即獲來港升學的內地生洽詢，因鍾情單位樓齡新，價錢符合預算，故睇樓一次即「零議價」承租，並「一炮過」預繳全年租金，涉資約18萬元。

2024年買入價522萬 回報約3.5厘

業主於2024年3月以約522萬元購入上述單位，以現時月租1.5萬元計算，租金回報約3.45厘。

將軍澳海茵莊園。

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