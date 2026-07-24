地獄級死場！尖沙咀首都廣場劏舖蝕95%沽　當年呎價直逼半山豪宅

尖沙咀首都廣場為區內「經典死場」，自「劏場大王」尹柏權自2013年拆售商場舖位後，業權分散欠缺管理，場內亦漸趨死寂。商場3樓一個迷你舖位最新以15萬元沽出，原業主早於13年前斥324萬元買入，當時呎價更達4.6萬元，直逼現時半山豪宅成交呎價。以最新成交價計，舖位價值急瀉309萬元，縮水達九成五！



是次成交為尖沙咀首都廣場3樓T076號舖，建築面積約70平方呎，在本月以15萬元易手，呎價約2,143元，接手買家為一名姓蘇（SU），其英文名採用普通話拼音，不排除具內地背景。

當年買入呎價達4.63萬 直逼西半山豪宅

值得留意的是，原業主於2013年首都廣場拆售時一手購入該舖，當時成交價高達324萬元，呎價約4.63萬元。參考西半山天御豪宅近期成交，一伙2,772平方呎的四房單位，於今年3月以1.29億元成交，呎價約為4.66萬元。反映13年前原業主買入呎價已直逼現時半山豪宅成交呎價。

舖價13年間暴瀉九成五

另外，以原業主當年324萬元的買入價計算，即其持貨13年，帳面蝕讓309萬元，舖價期內暴瀉約95.4%。

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