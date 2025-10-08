尖東「死場」首都廣場劏舖10萬沽　9個月炒貴兩萬　惟高峰插水96%

由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，多年來錄得多宗大幅蝕讓8成至9成或以上的劏舖成交個案，不過近年有投資者把握低位「執平貨」，成功低價入市炒上25%。不過最新成交依然較2013年一手拆售高位累挫96%。



上述成交個案為尖沙咀漆咸道首都廣場3樓T002舖，面積約70平方呎，該舖位在9月10日以10萬元沽出予一名陳姓人士，成交呎價僅1,429元。

2025年1月買入價8萬

資料顯示，原業主為姓李及姓孫人士，在2025年1月份以聯名形式、FULLY PAY買入上述舖位，當時買入價8萬元。反映持貨約9個月，帳面獲利2萬元或25%。

2013年一手拆售成交價高達279萬

不過值得留意，上述舖位在2013年一手拆售時，成交價高達279萬元，若以最新成交計算，較高位依然累挫96%。

金融人去年4月份10萬賤價沽、慘輸97%

事實上，首都廣場一向為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，上一宗蝕讓幅度最勁的個案為97.5%，為2樓S85號舖，面積約74平方呎，由一名從事金融及證券業的人士在2024年4月份以「賤價」10萬元沽出，該業主持貨約11年帳面勁蝕約97%。

此外，在2024年11月，該劏場也錄得蝕幅相近的兩宗蝕讓個案，其中一個蝕讓舖位為首都廣場3樓的T101舖，建築面積約92平方呎，以15萬元沽出，成交呎價約1,630元。該舖位2013年買入價為496.8萬元，即過去11年帳面蝕讓481.8萬元或97%。

至於另一個舖位為首都廣場2樓的S203舖，建築面積約76平方呎，同樣以15萬元沽出，成交呎價約1,973元。舖位2013年買入價為399萬元，即過去11年帳面蝕讓384萬元或96.2%。兩個蝕讓舖位的原業主同為一名姓夏的投資者。