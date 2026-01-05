經典「死場」魔咒未除　航運公司170萬賤賣首都廣場五劏舖　蝕93%

由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，踏入新一年再錄大幅蝕讓個案。商場一樓五個原由國際航運公司持有的劏舖，早前淪為銀主盤，新近合共以170萬元售出，較12年前2,512.8萬元的購入價大貶約93.2%。



上述成交舖位為尖沙咀首都廣場F118至F119舖，以及F219、F220、F221舖，五個舖位的建築面積合共約452平方呎。其中F118及F119兩舖以84萬元售出，F219至F221三舖則合共作價86萬元，五舖總售價約170萬元。新買家為一名馬姓人士，平均成交呎價約3,761元。

五舖遭銀主收回 12年蝕逾93%

資料顯示，原業主為南海國際航運有限公司（NANHAI INTERNATIONAL MARITIME LIMITED），於2013年8月至9月期間購入上述舖位，F118及F119兩舖作價1,195萬元，F219至F221三舖則作價1,317.8萬元，即五舖合共斥資2,512.8萬元。

至2025年12月初，銀主將該批舖位收回並放售，成交價較12年前購入價大跌2,342.8萬元，跌幅約93.2%。

金融人2024年以10萬賤價沽、慘輸97%

事實上，首都廣場一向為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，上一宗蝕讓幅度最勁的個案為97.5%，為2樓S85號舖，面積約74平方呎，由一名從事金融及證券業的人士在2024年4月份以「賤價」10萬元沽出，該業主持貨約11年帳面勁蝕約97%。