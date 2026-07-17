捱唔到新地商廈落成　盛滙李根興沽旺角洗衣街地舖　揸三年輸31%

由投資者李根興創辦的盛滙商舖基金，再添「見血」個案。涉及旺角洗衣街153號一個近兩千呎地舖，最新以2,720萬元易手，呎價約1.48萬元。基金持貨三年，帳蝕1,230萬元或約31.1%。



值得留意，該舖位於新地（0016）旺角洗衣街商業項目之斜對面，未來發展作總樓面面積達152萬平方呎、旺角未來最大型的商廈項目新供應。當年李根興曾透露，看好項目落成後能利好該舖之價值。



每月錄租金收入12萬元

涉及物業為旺角洗衣街153號地下及梯口舖位，連天井之建築面積為1,840平方呎。該舖最新以2,720萬元沽出，呎價約14,783元。上述舖位租戶為區內經營逾30年老字號海鮮餐館，現時租金為12萬元，租期至明年底完結。以最新成交價計算，料新買家享約5.3厘租金回報。

看好洗衣街商業地皮潛力 盛滙3950萬購斜對面舖

資料顯示，2023年初李根興旗下的盛滙商舖基金，於旺角洗衣街商業地皮截標前，斥3,950萬元購入位於地皮斜對面的洗衣街地舖。當時李根興指出，看好此大型商業項目有望成為旺角最高商廈，並有商場及交通交匯處等，預計落成後，該洗衣街舖位的租金回報率有望提高。

同年，新地以約47億元投得位於旺角洗衣街地盤，將發展一幢320米高的商廈，總樓面達152萬平方呎，屬於旺角未來最大型商廈項目新供應。

持貨三年帳蝕逾1230萬

惟基金持貨三年後沽出，帳面蝕走1,230萬元，舖價期間跌約31.1%。

資深投資者李根興。（羅國輝攝）

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