放盤一個月即沽！沙田中心兩房550萬沽　15年帳面升逾兩球｜多圖

二手市場轉旺，沙田中心有兩房業主放盤一個月即以550萬元沽貨，持貨15年，單位帳面升值272萬元或98％離場。



中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為沙田中心F座中層B室，實用面積347平方呎，屬兩房間隔，坐向西北望園景。 原業主於今年6月以約580萬元叫價放盤，事隔一個月單位新近減價30萬元至550萬元沽貨，呎價15,850元。

↓↓沙田中心F座中層B室↓↓

持貨15年 單位升值98%

參考對上同類型成交為C座低樓A室，實用面積390平方呎，於2025年11月548萬元沽出，呎價14,051元。

據知，原業主於2011年以278萬元購入，持貨15年， 是次轉手帳面獲利272萬元，單位期內升值98%。伍錦基補充，本月屋苑成交宗數3宗，成交平均呎價15,680元。

沙田中心。

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