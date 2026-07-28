佳寶林曉毅血蝕半億沽旺角地舖　夠買58萬磅肥牛　代理：無足掛齒

「平民超市」佳寶食品超級市場（下稱佳寶）創辦人林曉毅，過去多年掃入至少67項工商舖物業，以購入價計涉額高達約55億元。惟他近年頻密減磅，最新再以3,300萬元沽出旺角登打士街舖，呎價約1.51萬元。



林曉毅揸手該舖9年，現沽貨「血蝕」5,110萬元，舖價期間暴跌61%。若以佳寶售賣的美國安格斯肥牛片每磅88元計，夠買約58萬磅肥牛片。有市場人士指，雖然林曉毅此番沽貨「蝕半億」，但去年他出售佳寶予京東，一舉套現40億元，區區半億料對他而言「無足掛齒」。



涉及舖位為旺角登打士街37號地舖，建築面積約2,180平方呎，於本月初以3,300萬元沽出，呎價約15,138元，該舖現由佳寶承租，月租18萬元。換言之，料新買家享約6.5厘回報。

涉及舖位為旺角登打士街37號地舖，建築面積約2,180平方呎。（網上相片）

佳寶創辦人林曉毅持有 9年血蝕逾半億

資料顯示，原業主以「萬朗(香港)有限公司（MAXLINK (HONG KONG) LIMITED）」作登記，其股東及董事均包括佳寶創辦人林曉毅。他及其相關人士於2017年的入市價高達8,410萬元，持貨9年仍「含淚」蝕走5,110萬元，舖價暴跌61%。

曾「食正」時機趁低吸吶

有市場人士表示，2017年舖市尋底，眾多投資者「食正」時機趁低吸吶，林曉毅正是其中一員。惟近年舖市再「冧」，雖林曉毅此番沽貨「蝕半億」，但去年他出售佳寶予京東，一舉套現40億元，區區半億料對他而言「無足掛齒」。

近年十度沽貨 曾帳賺近11億

翻查資料，林曉毅近年頻頻沽貨，至少十餘次賣出旗下舖位、工廈、洋房等物業，套現金額數十億計。其中最矚目為2021年4月份，他以14.35億元沽出葵涌葵喜街18至24號佳寶總部大樓，帳面大賺近11億元。

佳寶於1991年成立，以賣平價肉類起家，其後發展成為連鎖食品超市，極速擴充。而在2025年京東完成收購佳寶後，佳寶現時全港有逾90多間分店，員工近1,500人。

佳寶近年獲京東收購。（廖雁雄攝）

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