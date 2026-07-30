重建夢碎｜鄧成波加連威老道地盤被接管　市值10億較強拍底價腰斬

原由舖王鄧成波家族持有的尖沙咀加連威老道61至75號舊樓地盤，最新被銀主委託接管人沒收，並以公開招標形式推出放售。整個地盤佔地逾1.23萬平方呎，若按同一街道樓面地價每呎12,174元計算，該地盤市值超過10億元。



值得留意，該地盤在2020年及2021年曾發生突然取消強拍程序，以及流拍情況，當時底價高達逾19.26億元。反映目前項目市值已較5至6年前的強拍底價，大幅回落大約一半。



地盤佔地逾1.2萬呎 可重建酒店、銀座式商廈、寫字樓

仲量聯行表示，獲接管人委任以公開招標形式放售尖沙咀加連威老道61、63、65、67、69、71、73及75號的85%不可分割業權份數。項目為區內數十年一遇的逾12,000呎大型重建地盤，將以現狀、部分連現有租約及部分交吉出售。項目適合發展為酒店、銀座式商廈、寫字樓或住宅項目（需獲城規會第16條批准）。截標日期為9月16日中午。

毗鄰唐樓地盤具合併發展潛力

項目現址為八幢相連的五層高商住物業，地盤面積約12,342平方呎，總實用面積約34,000平方呎。出售部分包括六個地舖（部分連閣樓）及28個住宅單位（位於一至四樓，面積約665至1,227平方呎）。物業毗鄰均為唐樓，具備併購潛力；若日後合併發展，地盤面積逾30,000平方呎。

項目位處尖沙咀核心商業及旅遊地段加連威老道，周邊匯聚各式零售、餐飲、酒店及娛樂設施，附近美麗華廣場、K11購物藝術館及THE ONE等大型地標。

尖沙咀加連威老道61、63、65、67、69、71、73及75號。

加連威老道61至73號曾在強拍前一天突然取消

翻查資料，鄧成波家族早年曾有意以強拍形式統一加連威老道61至73號整個項目，原本在2020年7月30日以強拍形式推出，當時底價逾19.26億元，不過當時在強拍前一天突然取消。

翌年鄧耀昇出席強拍 卻未承價「流拍」收場

其後在2021年7月27日的強制拍賣會，雖然如期進行，不過當時鄧成波第五子陞域集團創辦人鄧耀昇有出席，卻未有舉牌參與競投，最終項目在無人競投下收回，成為歷來第二宗舊樓強拍「流拍」個案。

舖王鄧成波及兒子鄧耀昇。（資料圖片）

商業發展毋須補地價

仲量聯行指，尖沙咀加連威老道61至75號舊樓地盤地盤，具備極高的重建彈性與發展潛力，重建後高層更享有開揚維港景致。根據現行尖沙咀分區計劃大綱核准圖編號(S/K1/28)，物業劃為「商業（6）」用途。若作商業發展，買家毋須進行地契修訂或補地價；以最高12倍地積比率計算，重建後最大可建樓面面積約148,104平方呎。此規模適合發展為混合用途酒店項目（預計可提供約400間客房），或附設零售基座的學生宿舍（預計可提供約800個床位）。此外，買家亦可選擇向城規會申請第16條規劃許可，將地盤發展為住宅項目；若按9倍地積比率計算，重建後最大可建樓面面積約為111,078平方呎。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，隨著本港旅遊業穩步復甦，優質酒店需求持續增長；加上全港學生床位供應長期緊絀，兩大需求趨勢為項目賦予可觀的中長線發展潛力。而是次出售之業權份數已達強拍門檻，為買家統一業權及落實重建提供了極高的確定性，料將吸引本地及海外發展商、酒店營運商、學生宿舍營運商及機構投資者積極競逐。

兩年前同一街道樓面地價每呎1.21萬元

仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀補充，尖沙咀核心區數十年來只有極少數逾萬呎的大型地盤釋出。參考區內的重建項目成交，追溯至2024年，佔地約2,875平方呎的加拿分道37至39號全幢以4.2億元成交，樓面地價高達每平方呎12,174元。

尖沙咀加連威老道61、63、65、67、69、71、73及75號重建模擬考圖。

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