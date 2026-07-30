兄弟不和　細佬228萬推拍愉景新城半層樓　買家可收返阿哥租金？

拍賣場驚現另煩物業！兄弟不和分家，細佬將半份有契業權推出市場拍賣，日後相關業權新買家更可向哥哥收取半份租金。涉及個案為愉景新城一伙兩房單位，將於下月12日推拍，開價228萬元，僅涉及半份有契業權。但由於單位無法提供完整樓契，銀行較難接受半契樓的按揭申請，料新買家須「FULL PAY」入市。



涉及單位為荃灣愉景新城3座高層F室，實用面積491平方呎，採兩房間隔，屬於業主盤。

整個單位銀行估價745萬

單位將於8月12日於忠誠拍賣行推拍，採不交吉形式，僅拍賣單位半份有契業權，單位起拍價為228萬元。不過以整個單位計算，其銀行估價為745萬元。

涉及單位為荃灣愉景新城3座高層F室，實用面積491平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

連契放售半份業權 買家可向兄長收半份租金

忠誠拍賣發言人表示，這宗物業買賣源於一場家庭糾紛。涉事單位由兩兄弟共同持有，目前由兄長獨居。由於雙方關係欠佳，加上弟弟現居內地，故他決定將手上的一半業權連契出售。礙於單位現有住客，單位無法睇樓，不過新業主接手「半壁江山」後，可依法向居於上址的兄長收取半份租金。

新買家不排除需全款入市

但值得留意，由於單位無法提供完整樓契，銀行較難接受半契樓的按揭申請，料新買家須「FULL PAY」入市。

荃灣愉景新城。（資料圖片）

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