樓價升短炒再現　炒家471.8萬沽沙田第一城　9個月帳賺74萬走人

差估署最新樓價指數連升13個月創逾兩年新高，樓市低位去年已現，不少炒家入市買「磚頭」，令近期市場不乏短炒個案。沙田第一城新近錄得一單短炒成功個案，一伙兩房單位新近以471.8萬元沽出，原業主短短9個月帳面即賺73.8萬元離場。若扣減交易成本，料實賺65.1萬元。



中原地產副分區營業經理鄭應強表示，是次成交單位為沙田第一城52座中層C室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔。原業主早前以498萬元推出市場放售，最終經議價後以471.8萬元沽出，呎價15,520元。據了解，新買家為同區客，見單位價錢合理，間隔實用，故購入單位自住。

較估價賣平約8.7%

參考恒生銀行網上估價，該物業的最新估值為517萬元，即最新成交價較其估價賣平45.2萬元或約8.7%。

次成交單位為沙田第一城52座中層C室，單位實用面積304平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

9個月升值18.5% 料實賺約65.1萬

原業主於2025年10月以398萬元購入單位，持貨約9個月，帳面獲利約73.8萬元離場，單位期內升值約18.5%

值得留意的是，由於原業主單位買入價低於400萬元，因此買入單位時稅項僅需支付印花稅僅需100元，計及買入單位及賣出單位時所支付的代理佣金，合共近8.7萬元，故料原業主實賺約65.1萬元。

沙田第一城。（資料圖片）

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