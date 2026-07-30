柏傲莊III現樓三房示位曝光！洋甘菊作靈感　 下周招標三伙平台戶

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 今日（30日）開放一伙三房現樓示範單位予傳媒參觀。該盤下周一將推出招標3伙平台戶，當中包括項目面積最大的連平台特色戶。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，於下周一推出3伙連平台戶招標，屬三房間接，實用面積760至784平方呎，連平台面積109至384平方呎，而今日開放參觀的示範單位亦即日對外開放。至於項目呎租方面，目前最貴呎租約80元，加上租金表現屢創新高，亦吸引不少投資者及租客打算「轉租為買」。

項目銷情方面，柏傲莊lll本月暫沽9伙 ，套現1.9億元，平均售價2,100萬元，整體柏傲莊系列重推以來累沽391伙，套現64億元。

滶晨現樓下半年推 粉嶺馬適路新盤年底至明年初推盤

後市方面，受本地剛需、外來人口政策支持，以及租金創新高吸引租客「轉租為買」等因素影響下，何家欣料香港樓市長遠可健康發展。下半年推盤部署方面，黃竹坑站滶晨即將開放現樓示範單位參觀，部署第三至四季現樓推售；粉嶺馬適路商住項目，部署今年底至明年初推出。

單位以「洋甘菊」為設計靈感

柏傲莊 III 今日（30日）開放全新有裝修無改動三房現樓單位，屬第8A座29樓C單位 ，實用面積822平方呎，屬三房套連儲物房設計，全屋的智慧室內裝置。單位以「洋甘菊」為設計靈感，客廳及飯廳布局方正實用，可擺放六人圓形餐桌設計。

客廳及飯廳同時享有開揚城門河景，當中客廳設計強調簡潔線條與高質感用材，電視櫃融合展示與收納功能，有效整理日常雜物。

主人房設簡約、富層次背景牆

主人睡房以簡約而富層次的背景牆配合柔和燈光，空間著重功能整合，將睡眠、更衣及梳妝區域結合，另開放式衣櫃設計配合展示層架。

睡房1以多功能為設計重點，牆身收納系統配合書架配搭燈帶層架，既可作展示亦具備實用收納功能。另睡房2則以輕鬆舒適為主調，開放式衣櫃延續實用與展示概念。至於，儲物房以多功能空間為設計定位，提升單位整體實用性與靈活度。

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浴室設多功能鏡櫃

單位配備了一系列Miele家電設備，包括雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐、微波焗爐，並配有KIT.PLUS磁力配件。浴室設有多功能鏡櫃MIRROR+，採用雙插座設計，提供USB和電源插座等。

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