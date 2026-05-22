柏傲莊III現樓3房示位　採「藍星花」設計靈感、沙色與銅色為主調

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，新近開放全新三房現樓示範單位，以「藍星花」作為設計靈感。發展商表示，「柏傲莊」三期重推累沽358伙，套現逾57億元。



「藍星花」為設計靈感

是次現樓示範單位為第1B座47樓A室，實用面積765平方呎，採三房套連儲物房設計，以「藍星花」作為設計靈感，以溫暖的沙色與低調的銅色作為主調。當中單位廳房同向，望城門河景致，全屋有家電裝置，包括煮食爐及微波焗爐，加上一系列配件，如多功能鏡櫃及亦設有北歐手工主題燈具及高級訂製純素皮革組件。

↓↓柏傲莊第1B座47樓A室↓↓

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「柏傲莊」三期重推累沽358伙 套現逾57億

發展商又指，「柏傲莊」三期重推以來累計售出358伙，套現逾57億，當中「柏傲莊III」第8座(8A)51樓B單位，實用面積1,269平方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，以4808萬元沽出，呎價37,888元，成交價及呎價創標準戶新高。

另「柏傲莊I」第2座(2A)52樓B單位，實用面積1,363平方呎，採四房雙套設計，附設960平方呎天台，享開揚城門河景，透過招標形式售出，連兩個停車位，成交價5,600萬元，呎價41,086元，成交價及呎價創項目自現樓銷售新高。

柏傲莊III。（香港01相片）

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