柏傲莊III明賣45伙預告加價　4房大宅取材「藏紅花」、設廣闊橫廳

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，今日（29日）開放一伙已裝飾四房雙套現樓示位予傳媒參觀。發展商表示，該示範單位將即日開放予公眾參觀，又指日後項目再更新價單，將繼續有加價空間。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目於明日下午2時以價單發售45伙，相信不乏大手客出席，但集團會預留部分單位，以照顧散客所需。項目截至昨日收約8,300票，本地及非本地客各佔一半。項目定於今日下午5時截票，稍後將公佈截收票數。何家欣另強調，由於項目具有吸引力，因此屆時再更新價單時，將有加價空間。

10個銷售日內售出275伙、套現逾45億

銷情方面，她透露，項目在10個銷售日內售出275伙，套現逾45億元。項目最新標售出一伙四房雙套大宅，單位為第8座(8A)49樓B室，實用面積1,269平方呎，採四房雙套設計，望城門河景，成交價4784.1萬元，呎價37,700元。單計招標形式，項目標售出112伙大宅，套現逾27億元。

左起：新世界發展營業及市務部總監何家欣、新世界發展策略設計部總監鄭靜如。（李煥好攝）

是次柏傲莊 III 開放的現樓示範單位，位於第1座（1A）60樓A室，屬已裝飾無改動單位，實用面積1,676平方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計。單位特設廣闊橫廳設計，客廳和飯廳闊約 8.6 米，連接123 平方呎特大露台。另外，單位廳房同向，皆外望城門河景。同類單位全盤僅 7 伙。

以「藏紅花」香料為靈感 設有廣闊橫廳

單位以「藏紅花」香料作為設計靈感，採用藏紅花般飽滿的暖調為基底，色澤跨越金、紅、橙。客廳及飯廳採用廣闊橫廳設計，客廳放置一組寬敞沙發，配合溫暖色調的地毯。飯廳放置了一張至少可容納八人的長餐桌，方便日常與待客使用。客廳及飯廳之間沒有硬性分隔，把會客、用餐、日常休憩均在同一個開放空間中自然銜接。

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主人睡房空間寬敞 內設衣帽間

主人睡房延續藏紅花的基調，空間寬敞，擺放雙人床後仍可三邊落床，外望城門河景色。主人房一邊規劃為開放式衣帽間，另一側設置為梳妝區。而主人套廁為黑廁無窗設計，設有雙洗手盆及浴缸。

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三間睡房各具特色 可靈活調整用途

至於其餘三間睡房各具特色。其中一間睡房以米白與淺灰為主調，內設書檯兼作梳妝枱，牆上設有抽象畫作及床邊設暖色靠墊。另一間睡房以深銅色調的書架為主軸，適合閱讀及工作。

最後一間睡房以溫暖色調鋪陳，採用度假式套房概念設計，滿足屋主日常更衣、梳妝及休息的需求。當親友到訪時，亦可靈活轉換為客房使用。配合旁側的衣架與書檯，提供充足的收納空間，同時預留整理儀容的位置，拎住戶能因應不同生活場景作出安排。

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