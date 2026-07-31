內地生一炮過交全年租金25萬　西營盤翰林峰納米樓呎租107元破頂

近年樓價由高位滑落，不過住宅租金水平卻屢創新高。主攻納米單位的西營盤翰林峰，新近有一伙開放式戶以每月約2.09萬元租出，新租客內地生更一口氣預繳全年租金約25萬元。而是次成交呎租高達107元，創屋苑歷史新高紀錄。



中原地產西半山高級分區營業經理周國雄表示，上述租務個案為西營盤翰林峰3座中層C室，實用面積195平方呎，採開放式間隔，向西南，望香港大學及山景，最新以月租2.09萬元租出，折合實用呎租107元，創屋苑呎租歷史新高。

周國雄表示，新租客為內地生，心儀上址鄰近校園且備受同校學生歡迎，見同類優質放盤買少見少，遂不惜預繳一年租金約25萬元承租單位。

投資客4個月前斥577萬買入 租金回報4.3厘

據了解，上址業主於今年3月以577萬元購入單位，配置傢具後迅速租出，現可享4.3厘租金回報。

西營盤翰林峰。

事實上，近年香港住宅租金水平不斷破頂，據差估署最新資料，2026年6月份私樓租金指數報205.8點，較5月時的203.9點，按月升0.93%，再創歷史新高紀錄，連升8個月。今年租金指數累升2.64%。

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