租市旺、業主「企硬」！嶺大內地生慘遭撻租 追價12%租屯門上嵐
撰文：李煥好
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踏入暑假租務旺季，業主議價態度「企硬」。屯門上嵐一伙一房單位，最新以每月1.18萬元租出，呎租41.4元。租客為嶺南大學內地生，原租用之單位慘遭業主「撻租轉賣」，其後追價租入上述單位，租金較月初上升1,300元或12.4%。而業主享約2.6厘租金回報。
中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，涉及單位為屯門上嵐中層E室，實用面積285平方呎，採一房間隔。該單位最新以1.18萬元租出，呎租41.4元。
慘遭撻租 追價12.4%租用新單位
據悉，租客為嶺南大學內地生，本月初原本以月租1.05萬元租入同屋苑單位，惟業主後來撻租轉賣，由於市場租盤短缺，該內地生即追價至1.18萬元租入上述單位，租金較月初上升1,300元或12.4%。
業主享約2.6厘回報
資料顯示，業主於2022年以542萬元一手買入單位，以最新租金水平計算，料其享約2.6厘回報。
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