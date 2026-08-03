女內地生為方便上學　一炮過預繳逾廿萬租白石角嘉熙　租金升3%

踏入暑期租賃旺季，不少內地生來港搵租盤。最新有中大女內地生以每月17,000元承租白石角嘉熙一房戶，並一次過預繳一年租金，涉資20.4萬元，租金按年升3%。原業主於2020年購入，租金回報3.1厘。



一炮過預繳20.4萬租金

中原地產分行經理梁建禮表示，是次租賃成交為白石角嘉熙9座中層J室，實用面積336平方呎，屬一房間隔，單位以每月17,000元租出，呎租約50.6元。

至於，新買家為一名內地女學生，因為新學年將於中大升學，見屋苑環境舒適，間隔合用且租金合理，為方便上學即決定以先付一年租金約20.4萬元自用。

租金按年升3%

參考同類租賃成交單位屬同座中層J室，實用面積相同，在2025年8月初以1.65萬元租出，呎租49元，反映單位租金按年上升3%。

據了解，業主於2020年以655萬元購入單位，是次租金計，料單位租金回報為3.1厘。

白石角嘉熙。(資料圖片)

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