外區客持票議價　1288萬執Grand Yoho三房套　上手8年貶值3.2%

二手市場轉旺，當中元朗Grand Yoho一伙三房套連工人套房間隔，減價80萬，終以1,288萬元沽出，較8年前買入價帳面42萬元或貶值3.2%。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為元朗Grand Yoho10座高層B室 ，實用面積780平方呎，屬三房套連工人套房間隔，向東望開揚景。單位最初以1,368萬元叫價放盤，最終減價80萬元終以1,288萬元沽出，呎價16,513元。

↓↓元朗Grand Yoho10座高層B室↓↓

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外區換樓客持票議價

至於，新買家為外區換樓客，因鍾情屋苑配套及上述三房戶型，惟放盤少叫價，於是趁市場氣氛降溫，即持票議價終買得心頭好。另據恒生網上銀行估價顯示，單位估價為1,247萬元，較估價低3.2%。

據知，原業主於2018年2月以1,330萬元買入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓42萬元，單位期內貶值3.2%。

元朗Grand Yoho。

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