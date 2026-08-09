筲箕灣逸瑆近四百呎一房620萬沽 持貨7年、帳面蝕3成
撰文：蔡偉南
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二手樓市繼續蝕讓。入伙約7年的筲箕灣逸瑆，大廈一伙一房戶以620萬元沽出，較7年前一手買入價帳面蒸發近三成。
美聯高級區域經理佘錦驊表示，上述成交為逸瑆中層F室，實用面積約385平方呎，屬一房間隔，以620萬元成交，折合實用呎價約16,104元。買家為外區投資客，見屋苑樓齡淺及單位樓價吸引，故決定承接。
2019年買入價867.1萬
資料顯示，原業主於2019年11月以約867.1萬元購入上述物業，持貨約7年，是次轉手帳面蝕讓約247.1萬元，物業貶值約29%。
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