住宅現炒風！大埔中心兩房500萬沽　炒家兩個月炒貴「半球」

住宅樓市現炒風。有炒家於兩個月前（2026年6月份）斥資445萬元買入大埔中心一伙兩房戶，最新成功以500萬元沽出，樓價在過去兩個月急升55萬元或約12.4%。



買入後一個月即推出放盤 索價520萬

美聯物業大埔分行首席高級營業經理周南輝表示，上述成交個案為大埔中心18座中層F室，實用面積約407平方呎，屬兩房間隔，座向東北，景觀開揚。單位原本叫價520萬元，放盤約1個月，買家為區內換樓客，睇樓共2次，最終以500萬元承接，成交呎價約12,285元。

2026年6月買入價445萬

資料顯示，原業主於2026年6月以約445萬元購入上述物業，持貨約2個月，帳面獲利約55萬元，升值約12.4%。

大埔中心。（資料圖片）

上月同屋苑亦錄升值個案 兩年半升一成

事實上，近期樓價由低位回升，該屋苑上月亦錄得一宗短期升值個案，如6座中層C室，實用面積371平方呎，於7月底470萬元沽出，呎價9,091元。該單位於2023年12月買入，當時成交價425萬元，意味持貨約兩年半，帳面升值約11%。

大埔中心。（資料圖片）

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