外區換樓客380萬購大埔中心高層兩房　5年半帳蝕48萬

民生區大型屋苑繼續蝕讓。大埔中心一伙兩房戶新近以380萬元沽出，原業主持貨約5年半，帳面貶值約48萬元，物業期內跌幅約11.2%。



美聯物業大埔市中心分行高級分區營業經理梁葦姮表示，成交單位為大埔中心5座高層H室，實用面積299平方呎，屬兩房間隔，向西北，高層視野開揚。單位放盤約一個月，原叫價400萬元。

買家為外區換樓客，僅睇樓一次，即被屋苑位處市中心、交通與購物皆便攜的優勢吸引，加上單位高層光猛、景觀開揚，迅速決定承接，議價後以380萬元成交，折合實用呎價約14,314元。

2020年買入價428萬

據了解，原業主於2020年10月以約428萬元購入上述物業，持貨約5年半，帳面貶值約48萬元，物業期內跌幅約11.2%。

大埔中心。（資料圖片）

大埔中心。（資料圖片）

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