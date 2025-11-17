銀主急走貨！大埔中心四按盤405.9萬推拍　低銀行估價兩成｜多圖

大埔中心高層四按銀主盤，透過私人拍賣行以405.9萬元推出，呎價不足一萬元，銀主為走價，更較網上銀行估價大幅減價逾兩成開價。如成功以405.9萬元沽出，由於單位屬早年買入，因此12年間仍有約14%升幅。



上述單位為大埔中心3座高層H室銀主盤，屬兩房間隔，由忠誠拍賣於11月26日推出，實用面積409平方呎，據單位圖片所見，單位內籠大致新淨，客飯廳闊落連基本家具，梗廚設計，睡房外望開揚城市景。

銀行估值約521萬

據知，目前銀主開價405.9萬元推出，呎價為9,924元，參考滙豐網上銀行估值為521萬元，即反映今次銀主為急走貨，不惜低估價115.1萬元或22%求售。

↓↓大埔中心3座高層H室銀主盤↓↓

2013年入市 12年內至少四次借貸紀錄

據了解，上述單位原業主早於2013年以約355萬元購入單位，在2013至2023年涉及至少四宗財務公司的借貸紀錄，當中包括一筆70萬元的二按貸款，單位最終在2024年淪為銀主盤收場。若單位以開價405.9萬元沽出，單位期內升值50.9萬元或14.3%。