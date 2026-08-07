叡璟I擬下周開價、會所17萬呎　華潤員工、澐璟買家將獲買樓折扣

市區大型新盤即將登場，發展商積極軟銷項目。華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 項目第一期「叡璟I」，今日（7日）開放會所CLUB STERLING設施予傳媒參觀，會所連園林佔地17萬平方呎，樓高4層提供逾40項設施。發展商表示，該盤最快下周開放兩伙示位參觀及公布首張價單，亦打算為華潤系員工及啟德澐璟買家提供買樓折扣優惠。



華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，「叡璟I」下周初開放兩伙示位傳媒參觀，周中公布首張價單，目前該盤已接獲逾5,000個查詢，涉及換樓客、分支家庭客、投資客及內地客。當中兩成屬投資客，主要看好成熟的西九藝文圈，有意買入單位收租，其他來源方面，三成屬換樓客、兩成屬內地客、專才及海歸客。由於項目接獲不少華潤系員工及啟德澐璟買家等查詢，樓盤有意為該類買家提供買樓折扣優惠。

新盤陸續推出 市場百花齊放

至於後市方面，施偉賢指目前樓市有不少新盤推出，市場屬百花齊放，反映樓市穩步健康發展對香港是好事。

設寵物主題公園9400呎、24小時健身室

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，項目住宅入口以水景為核心，連接中央庭園。另設4層共17萬平方呎會所連園林，涉逾40項設施，當中多用途室內運動場，可用於不用類型球類活動、30米室外游泳池、25米室內游泳池、桌球室、共享工作空間、9,400平方呎寵物主題公園、24小時健身室，而每座樓下亦設半戶外宴會空間。

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叡璟 (THE STERLING) 登場，項目第一期「叡璟I」整個項目由6座組成，全盤提供逾2,200伙，當中第一期由3A及3B座組成，共507伙。

發展商公布第一期戶型詳情，第一期涉507伙，實用面積267至680平方呎，戶型涵蓋一至三房，當中一房佔111伙、實用面積304至313平方呎；兩房佔222伙，實用面積408及476平方呎；三房佔148伙，實用面積558至680平方呎。

另外，該項目設有平台及頂層戶，當中平台戶佔13伙、實用面積267至643平方呎；頂層戶佔13伙、實用面積306至676平方呎。

項目最細單單位為3B座3樓C室，實用面積267平方呎，為項目最細單位，附設平台94平方呎。

叡璟3B座3樓C室，實用面積267平方呎，為項目最細單位，附設平台94平方呎。

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樓花期24個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

據樓盤網站資料，叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約24個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING)佈局圖。

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