新世界3834萬連沽3個新盤樓花地舖　涉九龍城瑧博、佐敦瑧爾

新世界發展（0017）以3,834.54萬元沽出3個樓花地舖，涉及該集團旗下九龍城衙前塱道新盤「瑧博」，以及佐敦廣東道新盤「瑧爾」。值得留意，該兩個項目均為樓花新盤「瑧博」預計關鍵日期為 2027年9月30日，而「瑧爾」則為 2027年6月30日。



上述成交舖位包括九龍城衙前塱道3號「瑧博」地下1號舖，成交價1,752.24萬元，成交呎價約1.8萬元。新買家為瑧博壹心有限公司，公司董事姓林及姓劉，惟未知實際背景。

成交呎價介乎1.7萬至1.8萬

另外兩個成交舖位則為佐敦廣東道530號新盤「瑧爾」地下1號及2號舖，成交價分別1,264萬及818.3萬元，成交呎價約1.7萬元。新買家分別為瑧玥壹心有限公司及瑧玥雙月有限公司，公司董事亦為上述「瑧博」的買家。

即上述姓林及姓劉的買家合共斥資3,834.54萬元，買入上述3個樓花地舖。

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博。

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