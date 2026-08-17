本地薑退場！美心MX退租上環舖 　日本過江龍Sukiya平舊租25%進駐

被港人譽為旅行「家鄉」的日本，當地日資品牌近年不斷進攻香港，在港開店開到成行成市。日本過江龍牛丼品牌「食其家」上月再度出手，以每月約30萬元承租上環富衛金融中心一個逾3,600平方呎的巨舖，目前正進行圍板裝修。



若以美心當年進駐時40萬元月租作對比，該舖位在近10年間的租金大幅回落約25%。以Sukiya一碗中型份量的「牛丼」售價29元計算，料其每月需賣逾1.03萬碗才夠交租。



月租30萬 每月要賣1.03萬碗才夠交租

市場消息指，上述最新租出的舖位為上環德輔道中308號富衛金融中心地下10至13號舖，建築面積約3,612平方呎。該舖位現租予Sukiya，目前鋪位已圍板裝修，預料新店將於短期內正式投入服務。按最新月租約30萬元計算，平均呎租約83元。

以Sukiya一碗中型份量的「牛丼」售價29元計算，料其每月需賣逾1.03萬碗才夠交租。

以Sukiya一碗中型份量的「牛丼」售價29元計算，料其每月需賣逾1.03萬碗才夠交租。（Sukiya網站截圖）

租金不復當年勇 近10年間蒸發兩成半

翻查鋪位歷史，前租客為本地快餐連鎖店美心MX。美心早於2015年底以月租約40萬元進駐上址，期間曾數度續租，直至今年2月才約滿撤出。若將最新月租與美心當年進駐時的租金作對比，該舖位在近10年間的租金大幅回落約25%！

涉及舖位為上環德輔道中308號富衛金融中心地下10至13號舖，建築面積約3,612平方呎。（網上相片）

進取擴張 北角新分店上月開張

事實上，Sukiya的擴張策略相當進取，自2019年12月於旺角開設首店以來，在港步伐從未停歇，攻港約六年半已開設近30間分店。除了上述的上環新舖外，品牌設於北角的新分店亦剛於上月底正式開業，積極擴大港島區版圖。

除了上述的上環新舖外，品牌設於北角的新分店亦剛於上月底正式開業。（網上相片）

部分業主調整租金期望

針對近期的舖市租賃氣氛，中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，本港核心區舖位吸納情況逐步改善，但非一線街區及民生區舖位租務仍較為受壓。為釋放市場需求，部分業主選擇調整租金期望或提供更具彈性的租務條款，尋求租務穩定。

中原何潔釵指，為釋放市場需求，部分業主選擇調整租金期望或提供更具彈性的租務條款，尋求租務穩定。（網上相片）

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