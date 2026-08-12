昔日叫3600萬　「菜檔小天后」簡利珍葵芳銀主舖808萬賤賣　瀉7成

夏日炎炎，舖市卻身處寒冬，令一眾早年高位接貨的投資者「叫苦連天」，無論核心區抑或民生段均難倖免。曾於舖市高峰期大舉入市、有「菜檔小天后」之稱的簡利珍，近年旗下物業陸續淪為銀主盤。銀主最新以808萬元沽出葵芳盛芳街一個約300呎的單邊街市舖，呎價約2.69萬元，舖價於8年間大瀉逾七成，帳面蒸發近2,000萬元。



值得留意，新買家為資深投資者陳孝家，並非首次接手簡利珍的銀主貨，其於去年斥2652.8萬元購入柴灣舖。另外，上述舖位由鮮果店以每月5.8萬元承租多時。若以最新成交價推算，陳孝家變相成功「低撈」，料可享高達8.6厘的租金回報。



昔日叫價3600萬 終遭銀行沒收

涉及葵芳盛芳街17至19號京寶大廈地下A1號舖，建築面積約300平方呎，屬單邊舖位，鄰近葵芳邨及葵涌廣場。翻查物業「身世」，簡利珍早於2018年5月透過「家農蔬果批發專門店」名義，以2,770萬元高價購入作收租之用。在2021年疫情期間，該舖一度以3,600萬元進取價放售，惜無人問津。隨着市況逆轉，物業最終於2025年遭銀主接管。

銀主劈價近半求售 新買家享8.6厘高息

該舖位於今年初起推出市場放售，市值曾達1,500萬元。面對疲弱市況，銀主最終亦需大幅讓步，狠劈46.1%才以808萬元成功甩手。相比簡利珍8年前的買入價，舖位期內身價暴跌70.8%，帳面勁蝕1,962萬元。

不過，上一手的「苦主」卻造就了新買家的「甜頭」。買家以公司名義「嘉泓有限公司（ADDING WELL LIMITED）」作登記，其股東及董事均包括陳孝家，與一名資深投資者同名，料為同一人。該單邊舖位由鮮果店承租多年，客源穩定，目前月租達5.8萬元。以最新成交價推算，陳孝家變相成功「低撈」，料可享高達8.6厘的租金回報。

非首次接簡利珍銀主盤 去年2680萬元購柴灣舖

據悉，該名投資者並非首次接貨簡利珍的銀主盤，其於去年底斥2,680萬元購入柴灣宏德居B座地下68至70號及87至89號舖，建築面積約1,329平方呎，較4年前貶值54%。

名下多項物業遭接管 葵涌工廈單位腰斬價沽

有「菜檔小天后」之稱的簡利珍，名下物業近年陸續淪為銀主盤。最新包括其曾持有的北角春秧街明秀大廈地下H舖、天水圍俊宏軒商場地舖，以及葵涌華業工業大廈A座中層一伙E室，銀主以總成交價約5,644萬元甩手。該批物業一個比一個輸得甘，當中葵涌工廈單位更是以腰斬價沽，持貨6年帳蝕62.7％。

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