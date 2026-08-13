澐璟售樓處大變身！國際學校斥100萬、租紅磡中國人壽中心全幢舖

教育機構逆市積極擴充，接連吸納優質大樓面物業。市傳紅磡紅鸞道中國人壽中心B座全幢商舖，最新獲一間國際學校以每月約100萬元承租，呎租約28元。而該物業過往曾用作啟德新盤澐璟售樓處及示範單位之用。



呎租約28元 前身為澐璟售樓處

是次租出的物業為中國人壽中心B座，該物業面積約達3.6萬平方呎。該龐大舖位過往曾被租用作啟德臨海豪宅新盤「澐璟」的售樓處及示範單位。市場消息透露，物業近期以每月約100萬元成功轉租，新租客為一間國際學校，打算將上址打造成為該校在香港的首間校舍。以最新月租計，呎租約28元。

翻查資料，中國人壽（海外）是於2015年11月，斥資58.5億元購入紅磡紅鸞道18號「One HarbourGate」全幢西座商廈及西座商舖（現稱中國人壽中心），總樓面約35.7萬平方呎，作為集團的香港營運總部，並成為當時九龍區歷來最大宗的全幢商廈成交。

毗鄰都大中心 昔日曾有國際學校「觸礁」

事實上，紅磡海濱一帶近年與教育行業極具淵源。除了今次進駐的國際學校外，香港都會大學亦於2024年底斥資約26.5億元，購入正對面的祥祺中心全幢商廈，總樓面面積約27.9萬平方呎，並已將其改名為「都大中心A及B座」。

有趣的是，在此之前，該地段亦曾與另一間國際學校擦身而過。都大中心B座曾於2017年獲香港凱莉山學校簽下長達6年的租約。當時首3年月租逾181萬元，其後3年更加租至近199萬元，6年合約總租金高達1.36億元。該校當年曾向城規會申請將地下、1樓及頂樓改作「臨時學校（國際小學）」用途，惟最終有關規劃申請遭到否決，校舍未能成功營運。

九龍紅磡紅鸞道18號祥祺中心。（第一太平戴維斯提供）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。