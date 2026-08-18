九龍城太子道西全幢Smart A薈學坊等3.2億沽　每月收租逾130萬

市區全幢物業獲追捧。九龍城全幢教育主題商廈、太子道西348至352號Smart A薈學坊，以及354號超過70%不可分割業權，最新以約3.2億元沽出。



第一太平戴維斯表示，現有總面積約42,000平方呎。該物業為一幢八層高的一站式教育主題商廈，現時地庫及地下樓層為百佳超市，而一樓至七樓則為商業用途，能靈活配合不同教育及商業機構的營運需要。

物業位處九龍城核心生活圈，社區配套成熟，鄰近啟德新發展區及土瓜灣，周邊住宅密集，人流暢旺。由物業步行前往宋皇臺港鐵站僅約4分鐘。

每月收租逾130萬、回報5厘以上

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，Smart A是區內非常有名的補習熱點，租客皆為具名氣的補習社及相關教育機構。物業目前每月收租已超過130萬港元，回報率達 5厘以上；待剩餘單位全數租出後，預期回報更可達6厘。

他續指，本次交易連同太子道西354號業權一併易手，為新買家鎖定了潛在的重建發展價值。在市區優質地皮「買少見少」的趨勢下，是次為「能收租、能重建」、進可攻退可守的投資項目。」

九龍城太子道西348至352號Smart A薈學坊，以及354號超過70%不可分割業權，最新以約3.2億元沽出。

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