西貢清水灣傲瀧兩伙特色戶撻訂　買家各被殺訂1450萬及860萬

有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，新近錄兩伙特色戶撻訂個案，兩名買家各被殺訂1,450萬元及860萬元。



四房連平台及天台特色戶殺訂1450萬元

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為Penthouse Triplex 1 A室 及 Garden Duplex 2 A室，當中Penthouse Triplex 1 A室，實用面積3,372平方呎，屬四房間隔，連平台及天台特色戶，於2020年2月28日以逾 1.45億元沽出，當時買家需要在2024年2月完成交易，惟單位已顯示為終止買賣合約，料遭發展商殺訂10%訂金約1,450萬元。

Garden Duplex 2 花園戶殺訂860萬元

至於，另一伙撻訂單位為 Garden Duplex 2 A室，實用面積3,233平方呎，屬四房戶連花園，於2020年初以8,604萬元沽出，當時買家同樣需要在2024年2月完成交易，惟單位已顯示為終止買賣合約，料遭發展商殺訂10%訂金約860萬元。

西貢清水灣傲瀧。

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