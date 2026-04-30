西貢傲瀧頂層三複式戶4812.4萬重售　較7年前售價賣平27%

有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，錄一宗撻訂重售個案，最新有買家擲4,812.4萬元買入一伙特色戶，新成交價較近7年前售價賣平27%。



是次成交為其中E座Penthouse Triplex 5，實用面積2,598平方呎，屬頂層三複式間隔，附設351平方呎平台，天台面積636平方呎，連兩個車位以4,812.4萬元沽出，實用呎價約18,523元。

較7年前售價賣平27%

上述E座Penthouse Triplex 5最先於2019年9月以6,610.5萬沽出，當時買家採董事長1440付款計劃，成交期長達4年，以及有兩個住宅停車位優先認購權。惟單位其後於2026年4月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約661.05萬元。

換言之，是次E座Penthouse Triplex 5的最新成交價，較7年前售價賣平27%。

西貢清水灣傲瀧。

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