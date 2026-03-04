西貢傲瀧撻訂貨重售！三房連花園戶1755.7萬沽 較原價平逾兩球半
西貢傲瀧錄得一宗一手撻訂貨重售個案，涉及屋苑一伙三房連花園單位，最新以1,755.7萬元成交，較八年前原售價減263.3萬元或13%，呎價16,302元，屬市價成交。
世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交單位為21座地下連花園單位，實用面積1,077平方呎，並連有548平方呎的花園，屬三房兩廳連主人套房加工人房間隔，望內園景。單位最終以1,755.7萬元成交，呎價16,302元，屬市價成交。
較八年前原售價跌13%
據瞭解，該單位原於2018年6月售出，當時成交價高達2,019萬元，最後買家放棄購入，新近單位再度售出，售價較八年前減價263.3萬元，期間跌價13%。
