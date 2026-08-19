7月住宅短炒「價升量跌」！按月跌24%錄99宗　獲利竟反升一成

美國加息預期升溫，二手樓市觀望氣氛轉濃，短期炒賣活動亦明顯降溫。中原地產今日（19日）發表報告指，2026年7月份錄99宗持貨期少於一年的短炒個案，按月減少近24%，創今年1月份71宗後的半年低位。與今年3月短炒高峰期的202宗比較，7月個案大幅減少逾一半。不過，炒家獲利表現反而有所改善，7月份每宗短炒個案平均獲利約84.2萬元，較6月份約77萬元升近一成，創今年以來單月平均獲利新高。



買家抗拒追價 一手貼市價推盤令炒賣活動減少

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年上半年樓價反彈逾10%，不少投資者趁樓價回升之勢沽貨套現，一度帶動二手市場短炒氣氛升溫。自2月起，二手市場連續5個月錄得逾100宗持貨不足一年的短炒成交，其中3月份最為熾熱，單月錄得202宗，短炒佔同期已知買入價成交比例更高見6%。

不過，隨着樓價累積一定升幅，部分買家開始抗拒追價，加上近期美國加息預期升溫，市場觀望情緒逐步加重。與此同時，近期發展商積極以貼市價推出新盤搶客，吸走部分投資者及短炒客轉投一手市場，令二手市場炒賣活動進一步減少，炒家出貨難度亦有所增加。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

7月份短炒個案按月減少近24%至99宗。

7月短炒按月少近24% 平均每宗獲利84萬

按中原地產統計，7月份短炒個案按月減少近24%至99宗，佔同期已知買入價成交約4%。除了跌破百宗水平外，宗數亦較3月份高峰期的202宗大跌約51%，反映樓市短線炒賣氣氛明顯冷卻。

雖然7月份短炒活動降溫，但炒家獲利表現反而有所改善。數據顯示，7月份每宗短炒個案平均獲利約84.2萬元，較6月份約77萬元增加近一成，創今年以來單月平均獲利新高；平均賺幅則約16.7%，持貨期最短58天。

薄扶林貝沙灣短炒，8個月帳面升738萬元。

貝沙灣8個月袋738萬 深水埗舊樓炒貴6成

按個案分析，7月份短炒獲利由約1.9萬元至738萬元不等。其中，獲利金額最高為薄扶林貝沙灣4期南灣2座高層A室，實用面積1,288平方呎，在上月以3,718萬元沽出，原業主於2025年10月以2,980萬元購入，持貨約260天後沽出，帳面獲利738萬元，升幅約25%。

至於賺幅最高個案，則為深水埗金安大廈低層A室，實用面積293方呎，單位上月以328.8萬元售出，原業主於2025年9月以205萬元購入，持貨約不足一年，帳面獲利123.8萬元，升幅60%。另多個主要屋苑如沙田希爾頓中心、荃灣中心及荔枝美孚新邨等亦見短炒，賺幅三至四成。

貝沙灣。

逾半短炒個案屬細價樓

值得留意的是，細價樓近年最重「鑊氣」。自政府將400萬元或以下住宅物業的從價印花稅減至100元後，入場成本大幅降低。2026年首7個月錄得922宗短炒之中，當中474宗為購入價低於400萬元的細價樓，佔整體短炒成交逾一半，平均每宗賺52萬元；相反，買入價 1,000萬元以上的短炒只有43宗，佔比僅4.6%。

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