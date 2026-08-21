睇中東涌環境好！退休客796萬Full Pay買昇薈兩房　13年升值五成

二手市場轉旺，有退休客睇中東涌地方大、環境好，而且心儀的屋苑昇薈樓齡新且單位無需大規模裝修即可入住，「Full Pay」796萬元買入該屋苑一伙兩房戶。原業主持貨約13年，是次轉手帳面賺268萬離場。



東涌昇薈兩房796萬沽

中原地產高級分行經理彭成裕表示，是次成交為東涌昇薈7座高層C室，實用面積670平方呎，屬兩房間隔，望內園及山景。原業主最初以850萬元叫價放盤，經議價後業主減價54萬元，單位以796萬元沽出，呎價11,881元。

退休客「Full Pay」入市

至於，新買家為退休人士，因認為東涌地方大、環境好，加上生活配套齊全且日常起居便利，所以決定搬入區內。由於昇薈樓齡相對較新，單位無需大規模裝修即可入住，遂一筆過「Full Pay」入市。

據悉，原業主於2013年底以528萬元一手買入單位，持貨約13年，是次轉手帳面獲利268萬元，單位期內升值51%。

東涌昇薈。

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