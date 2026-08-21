恒大許家印｜香港地產項目是非多　珺瓏灣佣金風波、睿峰呼吸Plan

恒大案一審宣判出爐，其中集團大股東許家印被判無期徒刑，沒收個人全部財產。另恒大系合共近160億元人民幣（下同），當中恒大集團判處罰金88.2億元、恒大地產判處罰金70億元。



事實上，恒大地產在港發展的房地產項目風頭亦曾一時無兩，當中包括屯門緹岸（前稱：恒大．珺瓏灣）、長沙灣睿峰（前稱：恒大．睿峰）以及元朗和生圍地皮。不過隨數年前恒大陷入財困，上述三個項目亦先後被不同人士接管，最終亦是資不抵債。



恒大系合共近160億元人民幣（下同），當中恒大集團數判處罰金88.2億元、恒大地產判處罰金70億元。

在港首個樓盤選址屯門 開價「貴絕掃管笏一手樓」

回顧恒大進軍香港樓市之步伐，其首個樓盤為屯門緹岸（前稱：恒大．珺瓏灣）。項目位於屯門掃管笏管翠路8號，分兩期發展，合共1,982伙，共4座住宅大樓及22幢洋房。緹岸於2019年推出，1期首批折實平均呎價約為1.54萬元，當時被指「貴絕掃管笏一手樓」，而折實入場價為318萬元。

該盤自推售以來就風波不斷。發展商恒大曾為業主提供的樓價9成的一按「呼吸plan」入市，隨後因恒大陷入債務危機，業主被要求轉至其他財務公司承造高息按揭，最終因業主需捱8厘以上「貴息」，及估值不足無法轉按等原因，項目出現「斷供潮」，多個單位淪為銀主盤。

現場是屯門湖翠路緹岸。（翁鈺輝攝）

恒大集團創辦人許家印。（央視圖片）

福彩發展接管並改名「緹岸」 去年大劈6成求去貨

屋漏偏逢連夜雨，恒大財困後，項目由福彩發展接管並改名為緹岸。福彩發展接手後即進行多次劈價，迅速沽出貨尾單位。至去年中更大劈6成以求去貨。但此舉嚴重影響屋苑的估價，其後陸續有更多銀主單位湧現。譬如今年5月份，一伙位於1座中層F室的兩房銀主盤，其業主於2019年11月以602.7萬元買入，但因為該單位的銀行估價較最初買入價暴跌不少，遂認為「供嚟都係負資產」，因此放棄供款，主動令單位淪為銀主盤。

另一邊廂，銀主見發展商大幅劈價促銷，亦加快減價沽貨，與二手業主在市場上搶客，更形成銀主、發展商與二手業主「鬥劈價」、「鬥平」的境況。

屯門緹岸（前稱：恆大．珺瓏灣）陷拖欠地產代理佣金風波。

項目陷拖欠地產代理佣金風波

戲劇性的是，「易主」後的緹岸依然命運多舛，其拖欠地產代理佣金的風波一直未平。去年中，地產代理中原發聲明表示，發展商仍拖欠中原地產超過460伙單位、涉逾1億元佣金，又指不排除進一步考慮向法院申請項目銷售的禁制令。當時，亦有部分苦主向《香港01》求助，指買入單位以來已事隔4年，但一直未能收到地產代理所承諾的回佣及回贈。當時估計，涉及苦主人數超過300人，牽涉的佣金高達1.5億元。

最新連沽5伙一手貨 惟二手多以「血蝕」收場

至今，緹岸仍在銷售一手貨尾。項目第1期最新於日前連沽5伙，實用面積均為798平方呎，為三房連套房間隔，成交價由625至708萬元，呎價由7,832至8,872元，共涉資約3,300萬元。而緹岸之二手成交亦不斷，惟多以「血蝕」收場。項目由年初至今錄約18宗蝕讓成交，蝕幅介乎6%至48%。

屯門緹岸（前稱：恆大．珺瓏灣）陷拖欠地產代理佣金風波。

鼎珮接管項目 「恒大．睿峰」簡化改為「睿峰」

除屯門緹岸（前稱：恒大．珺瓏灣）外，位於長沙灣新盤項目睿峰亦是恒大近年在港發展的地產項目之一。項目前身為東京街懷德工業大廈，最初由新世界（0017）在2013年以6.5億元購入，並於2017年完成補地價改為商住發展，恒大在2018年6月向新世界發展購入該重建項目，命名為「恒大．睿峰」。不過在2022年3月，由於恒大陷入財困項目由合作夥伴鼎珮集團 (VMS) 接管全部權益，隨後亦改名簡化改為「睿峰」。

長沙灣新盤項目睿峰。

睿峰「呼吸Plan」買家進退兩難

隨着鼎珮接管「睿峰」全部權益，過去使用恒大旗下財務公司創盈提供的「包借呼吸Plan」，以及「首兩年免息免供」高成數按揭（90%一按） 的買家亦隨即陷入上會困難或撻訂風險，即使接手項目的鼎珮為無法申請創盈高成數按揭的業主提供最多一按借80%的新按揭方案。

至少33個買家因無法上會被逼撻訂

仍有大批最初相信可以用「包借呼吸Plan」上會的買家無法承造按，在短短兩個月內市場錄得至少33個買家因無法上會而被逼撻訂，當時總殺訂金額高達1,448萬元。縱使該批買家向不同政府部門及立法會議員求助或前往樓盤現場抗議，惟整體成效不大，事件亦導致有買家因買樓糾紛困擾，令壓力爆煲在天橋企跳等事件。

大批用了恒大「包借呼吸Plan」的買家向不同政府部門及立法會議員求助。

2019年47.05億買入元朗和生圍地皮

恒大原先在香港的地產版圖亦不止屯門「恒大·珺瓏灣」及長沙灣「恒大．睿峰」。恒大原先持有的元朗和生圍低密度住宅項目亦曾是市場焦點。地皮由恒大在2019年以47.05億元在恒地（0012）手中買入，在2021年以近42億元完成補地價程序，屬當時私人市場過去三年最大宗的補地價個案。若連同2019年時購入地價47.05億元，地皮總代價高達89.05億元。

元朗和生圍舊發展方案，早前擬分4期興建268幢洋房，規模最大為屋苑中間位的House 1，屬超巨型「皇宮屋」。（城規會文件）

陷財困後地皮被橡樹資本接管 建「皇宮屋」夢破

地皮最初是打算發展268幢洋房，及一幢樓面面積超過20萬平方呎、提供8間房間的超巨型的「皇宮屋」洋房。不過由於恒大陷入財困，地皮被橡樹資本（Oaktree Capital）接管，經過數次申請改劃後，地皮最終預計發展成一個可提供128幢洋房及3,434伙分層住宅，合共涉3,562伙的大型屋苑。

元朗和生圍地皮。

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