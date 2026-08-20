有得賺！灣仔「肯德基巨舖」換業主 5580萬易手、享6厘租金回報
撰文：李煥好
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灣仔街坊熟悉的莊士敦道肯德基（KFC）巨舖，近期換了新業主！該逾三千呎的巨型地舖連一樓物業，最新以5,580萬元易手，呎價約16,127元。新買家料可享高達5.9厘的租金回報。而原業主持貨長達22年，現轉手帳面獲利1,782萬元，物業升值約47%。
市場消息指出，涉及物業為灣仔莊士敦道110至114號地下4及5號舖入口連一樓全層，附連外牆兩個巨型廣告位。該舖地下入口面積約442平方呎，一樓全層面積約3,018平方呎，總建築面積約達3,460平方呎。
減價670萬成交 租金回報達5.9厘
據了解，原業主起初叫價6,250萬元放售，經議價後最終減價670萬元或約10.7%，以5,580萬元成功沽出，呎價約16,127元。該舖現時由肯德基以每月27.5萬元承租，以最新成交價計算，新買家可享約5.9厘的租金回報。
連鎖快餐龍頭KFC長情承租
有市場人士估計，該舖的「值錢位」在於長年由連鎖快餐龍頭KFC承租，收取可觀的租金。由於該舖大部分樓面位處樓上，加上舖位入口不算顯眼，若然該舖日後換租客，料無法達至現時近28萬的租金水平，甚至「劈一半都唔出奇」。
2004年以3798萬購入 帳面賺近1782萬
資料顯示，原業主早於2004年1月以3,798萬元購入上述物業。持貨約22年至今轉手，帳面大幅獲利約1,782萬元，物業期內升值約47%。
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