九旬投資者2550萬沽深水埗唐樓劏房　持貨16年蝕四球半

市區舊唐樓具潛力改裝作「簡樸房」，吸引投資者入市。深水埗元州街15號全幢舊唐樓，新近以2,550萬元易手，成交呎價約5,739元。據了解，原業主為年約90歲的長者，持有該全幢唐樓接近16年，是次轉手帳面貶值450萬元離場，蝕讓約15%。



上述元州街15號全幢舊唐樓，鄰近南昌街交界，5至8分鐘直達深水埗站或石硤尾站，總建築面積約4,443平方呎（涵蓋地舖、閣樓及1至3樓住宅），新近以2,550萬元易手，呎價約5,739元。

據了解，上述唐樓住宅樓層，各分間4個劏房，每個房間月租約7,000元。至於原業主為貴龍有限公司（DRAGON WEALTHY LIMITED），其公司董事姓黃。據了解，這位姓黃的原業主年約90歲，亦為資深投資者，在薄扶林摩星嶺道豪宅恒琪園持有多個豪宅物業。

而上述元州街15號全幢舊唐樓，則早於2010年底以3,000萬元買入，即是次沽貨，持貨近16年帳面蝕讓450萬元，幅度15%。

唐樓老牌業主均有意考慮出售物業套現

促成上述交易的第一太平戴維斯投資部吳柏曦表示，是次成交反映全幢商住樓市場正迎來結構性轉變。自《簡樸房條例》生效後，大量全幢唐樓業主徵詢意見。有鑑於條例要求業主分間單位前需登記，並獲專業人士認證符合標準，部份持貨多年的老牌業主均有意考慮出售物業套現。

為賺理想回報 新買家願投放資源積極升級大廈

而新買家大多具營運背景，他們願意投放資源積極升級大廈、解決老化問題，不但從中獲取理想回報，更能為大廈延長壽命。因此預料未來一至兩年此類唐樓將繼續受到追捧，成交將持續增加。

深水埗元州街15號全幢。

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