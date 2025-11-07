爆房聖地變學生宿舍　尖沙咀「維記」1.18億沽　鄧成波家族蝕64%

舖王鄧成波家族再有物業淪為銀主盤大蝕讓。鄧氏家族旗下尖沙咀金巴利道80號全幢酒店銀主盤，新近落實以1.18億元沽出，較2018年買入價3.3億元，大幅貶值約2.12億元，蝕幅約64%。



有市場消息透露，上述酒店為知名連鎖時鐘酒店「維記」，即「爆房聖地」維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），在上址經營超過20年，而酒店新買家為來自內地背景的教育機構，未來有機會把全幢改裝為學生宿舍。



上述物業位於尖沙咀金巴利道80號全幢酒店，地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。在今年3月份，項目連同現有賓館牌照一併放售，其中1樓至12樓可提供45間客房，而低層地下及高層地下樓層則為商舖。

可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運

據了解，物業地下的商舖現租予一所食肆。另外，物業為尖沙咀目前市面上唯一完整業權及「平價」放售的全幢物業，項目附賓館牌照一併放售，可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運。

「維記」1986年開業、廣為人知「爆房聖地」

據了解，該全幢酒店為知名連鎖時鐘酒店「維記」，即維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），該酒店品牌於1986年開業，在一眾70後至90後之中最廣為人知的「爆房聖地」。

消息：短期內仍由「維記」繼續營運

消息人士透露，上述酒店新買家為來自內地背景的教育機構，見近年區內不少物業被投資者買入並改裝學生宿舍，因此未來也有機會把全幢改裝為學生宿舍。不過目前維多利亞時鐘酒店依然承租該幢酒店，而且上述交易尚未完成，因此短期內依然會由「維記」繼續營運。

尖沙咀金巴利道80號。（代理提供）

2019年買入價3.3億

資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入，購入後一年即叫價3.88億元求售。去年11月售價已大幅調降至2億元，該叫價已較買入價低40%，但仍未獲成交。